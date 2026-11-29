Bryan Cristante ha parlato a pochi minuti dal match contro il Monza. Ecco le parole del centrocampista giallorosso nel pre partita.

CRISTANTE A SKY

Che impatto può dare il 2-2 contro il PSG?

"Ci deve dare consapevolezza. Contro i più forti in questo momento, ci deve caricare e dirci che è la strada giusta"

Vi siete abituati ai cambi di Gasperini?

"Nel calcio adesso con i ritmi e con le partite che ci sono è fondamentale. Per fortuna quest'anno siamo più larghi, abbiamo delle alternative"

Che partita ti aspetti?

"Partita difficile. Loro pressano tanto, ci vengono a prendere. Tutte le squadre sono preparatissime. Dobbiamo entrare al 100%"

CRISTANTE A DAZN

Dopo la Champions c'è il rischio di aver speso troppe energie fisiche oppure l'entusiasmo può darvi qualcosa in più?

"Sì, è chiaro che partite come quella di Parigi devono darci qualcosa in più, non possono toglierci qualcosa perché è stato proprio una partita troppo bella per buttare via qualcosa tre giorni dopo. Quindi siamo concentrati, siamo pronti, dobbiamo riportare oggi in campionato quello che abbiamo fatto in Champions"