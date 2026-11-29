Le ultime di formazione, rivelate da Filippo Biafora all'emittente radiofonica, vedono Balerdi in vantaggio su Ghilardi per completare il trio difensivo insieme a Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. Sulle corsie esterne, invece, sicuro di un posto Wesley. Mentre a destra Lulli è in vantaggio su Molina. A centrocampo pronta la collaudata coppia formata da Cristante e Koné. In attacco tornerà sicuramente titolare Donyell Malen. Alle spalle dell'olandese ci saranno Rodrigo Mora e Matia Soulé che sembra in vantaggio per partire da titolare rispetto a Paulo Dybala.

(Manà Manà Sport)