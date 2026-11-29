Lazio, Frattesi: "Derby? Non iniziamo, manca prima una partita"Campionato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Fiumicino, lascia l'auto al coperto e parti senza pensieri: con Easy Parking risparmi e hai tanti vantaggi
Oltre 2.500 posti auto coperti, prenotazione online con tariffe dedicate, navetta gratuita 24 ore su 24 e sconti esclusivi all'interno dell'aeroporto. Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroport...
Roma-Monza: le probabili formazioni. Balerdi in vantaggio su Ghilardi. Soulé più di Dybala
La Roma si appresta ad affrontare il Monza dell'ex Ivan Juric nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d'inizio è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Ol...
I Friedkin sono a Roma: la proprietà giallorossa è atterrata a Ciampino. Prevista la presenza all'Olimpico
I Friedkin sono arrivati nella Capitale. Come riportato dall'emittente radiofonica, la proprietà giallorossa è atterrata nella giornata di oggi all'aeroporto di Ciampino. Ci sono il presidente Dan Fri...
Serie A: Udinese-Fiorentina 1-0. I bianconeri tornano alla vittoria dopo tre mesi. Perde ancora la Viola di Vanoli
L'Udinese supera la Fiorentina per 1-0 nel match giocato alle 12:30. I Friulani tornano alla vittoria dopo un digiuno lunghissimo. L'ultimo successo, infatti, risaliva addirittura alla seconda giornat...