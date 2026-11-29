I Friedkin sono a Roma: la proprietà giallorossa è atterrata a Ciampino. Prevista la presenza all'Olimpico

nov 29, 14:55

I Friedkin sono arrivati nella Capitale. Come riportato dall'emittente radiofonica, la proprietà giallorossa è atterrata nella giornata di oggi all'aeroporto di Ciampino. Ci sono il presidente Dan Fri...