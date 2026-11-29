Lazio, Frattesi: "Derby? Non iniziamo, manca prima una partita"

nov 29, 14:10

La Lazio ha superato in trasferta per 1-2 il Torino e ha blindato così il primo posto in classifica. I biancocelesti nel prossimo turno saranno impegnati contro l'Atalanta, poi sarà tempo di derby: il...