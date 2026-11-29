Al termine della sconfitta per 4-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico, il calciatore del Monza Samuele Birindelli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vi aspettavate un inizio di partita così aggressivo da parte della Roma?

"Onestamente sapevamo di affrontare una squadra forte, ma non ci aspettavamo un ritmo così alto e questa intensità. Nella prima mezz'ora sono stati davvero devastanti, poi nel secondo tempo, anche per via del risultato, sono un po' calati e noi siamo riusciti a venire fuori. Dispiace non aver trovato il gol per provare a riaprire la partita, ma ce la giochiamo a viso aperto con tutti e quando affronti squadre che giocano come te, ma hanno maggiore qualità nei singoli e sono più forti, diventa difficile portare a casa il risultato".

Avete contenuto meglio la Roma sulla vostra fascia destra?

"Sono giocatori forti e abbiamo cercato di contenerli come potevamo. Nei primi 2 gol abbiamo pagato nostri errori, subendo rete su palla persa da nostre iniziative. Dobbiamo imparare da loro perché giocano come noi: se sono più forti, ognuno deve guardare il proprio avversario diretto per capire cosa ha fatto meglio".

Hai mai affrontato un attaccante devastante come Malen?

"È forte, ma penso che ci siano tanti attaccanti di quel livello: secondo me Scamacca o lo stesso Retegui non sono stati da meno. Anche il sistema di gioco e chi gli sta intorno fanno un gran lavoro. Sappiamo che gli attaccanti di Gasperini hanno sempre fatto tanti gol, ma lui è forte, c'è poco da dire".

Cosa ti porti a casa da questa partita? Gasperini ha detto che il Monza si salverà senza grossi affanni.

"Se ci salveremo senza grossi affanni non lo so. Di sicuro, se giochiamo con l'intensità messa stasera — che si è vista meno perché loro ne avevano di più — e applichiamo ciò che prepariamo in settimana, avremo ottime possibilità. Non sono queste le partite in cui dobbiamo salvarci, ma sono quelle che ci permettono di imparare. Mi porto a casa, come tutti i miei compagni, gli aspetti positivi e la consapevolezza di aver affrontato giocatori di alto livello. Personalmente mi ha fatto capire cosa mi manca per fare un salto in avanti e su cosa lavorare".