Roma-Monza, Birindelli: "Nella prima mezz'ora sono stati devastanti, dobbiamo imparare da loro"Interviste Partita
"Onestamente sapevamo di affrontare una squadra forte, ma non ci aspettavamo un ritmo così alto e questa intensità. Nella prima mezz'ora sono stati davvero devastanti, poi nel secondo tempo, anche per via del risultato, sono un po' calati e noi siamo riusciti a venire fuori. Dispiace non aver trovato il gol per provare a riaprire la partita, ma ce la giochiamo a viso aperto con tutti e quando affronti squadre che giocano come te, ma hanno maggiore qualità nei singoli e sono più forti, diventa difficile portare a casa il risultato".
"Sono giocatori forti e abbiamo cercato di contenerli come potevamo. Nei primi 2 gol abbiamo pagato nostri errori, subendo rete su palla persa da nostre iniziative. Dobbiamo imparare da loro perché giocano come noi: se sono più forti, ognuno deve guardare il proprio avversario diretto per capire cosa ha fatto meglio".
"È forte, ma penso che ci siano tanti attaccanti di quel livello: secondo me Scamacca o lo stesso Retegui non sono stati da meno. Anche il sistema di gioco e chi gli sta intorno fanno un gran lavoro. Sappiamo che gli attaccanti di Gasperini hanno sempre fatto tanti gol, ma lui è forte, c'è poco da dire".
"Se ci salveremo senza grossi affanni non lo so. Di sicuro, se giochiamo con l'intensità messa stasera — che si è vista meno perché loro ne avevano di più — e applichiamo ciò che prepariamo in settimana, avremo ottime possibilità. Non sono queste le partite in cui dobbiamo salvarci, ma sono quelle che ci permettono di imparare. Mi porto a casa, come tutti i miei compagni, gli aspetti positivi e la consapevolezza di aver affrontato giocatori di alto livello. Personalmente mi ha fatto capire cosa mi manca per fare un salto in avanti e su cosa lavorare".
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