Gian Piero Gasperini ha risposto in conferenza stampa alle dichiarazioni rilasciate ieri da Daniele De Rossi, che nel post partita di Inter-Genoa aveva indicato la Lazio come favorita per lo Scudetto: “La Lazio, perché è prima in classifica. Continuano a tenere un passo incredibile. Roma e Inter sono più forti, ma stanno dietro”. Al termine della vittoria per 4-0 contro il Monza,, che nel post partita di Inter-Genoa aveva indicato la Lazio come favorita per lo Scudetto: “La Lazio, perché è prima in classifica. Continuano a tenere un passo incredibile. Roma e Inter sono più forti, ma stanno dietro”.

Il tecnico giallorosso ha commentato con il sorriso le parole dell’ex capitano della Roma: “Lazio favorita? Daniele non sbaglia un colpo. Lui conosce benissimo tutto. Credo che abbia ragione”. Gasperini ha poi elogiato il percorso dei biancocelesti, attualmente a +2 sulla Roma, e il lavoro di Gennaro Gattuso: “La Lazio è stata bistrattata, ma è forte, non vinci 11 partite su 13 per caso. Qualcuno a inizio anno ha sbagliato. Nessuno poteva immaginare questo percorso, ma chapeau a Gattuso. Le partite che vince sono di valore”.