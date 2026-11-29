Gasperini risponde a De Rossi: “Lazio favorita per lo Scudetto? Daniele non sbaglia un colpo, credo che abbia ragione”Campionato
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Serie A, netto 3-0 del Como alla Juventus: bianconeri in 10 dopo cinque minuti, decidono Paz e Douvikas
Netto successo del Como nel posticipo della 13ª giornata di Serie A. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia i lariani superano la Juventus per 3-0, salendo al quarto posto in classifica a quota 29 punti e la...
Instagram, Koné festeggia il successo dell'Olimpico: "Bella serata in casa" (FOTO)
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Roma-Monza, Birindelli: "Nella prima mezz'ora sono stati devastanti, dobbiamo imparare da loro"
Al termine della sconfitta per 4-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico, il calciatore del Monza Samuele Birindelli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito le sue dichiar...