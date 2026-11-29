Sconfitta pesante per il Monza, battuto 4-0 dalla Roma allo Stadio Olimpico. Al termine della sfida, l'allenatore dei brianzoli Ivan Juric è intervenuto nel post-partita per commentare l'andamento del match.

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Il primo tempo è stato morbido?

“No, loro andavano forte. Penso che loro andavano veramente forte. La mia sensazione è che questa è una sconfitta molto positiva per noi. Per vedere loro dal vivo e vedere noi come rispondiamo a certe cose. Ci può dare una mano per crescere”

I suoi giovani possono aver imparato qualcosa?

“Assolutamente. Penso ci siano stati dei momenti in cui abbiamo risposto alla grande. Abbiamo imparato come si gioca in avanti, l’intensità che vivi e percepisci in certe situazioni. Ci sono stati momenti positivi e altri in cui loro, un altro livello, altri tipi di calciatore, però con quel tipo di sensazione che ci può essere utile. Loro mi hanno impressionato. Il ritmo di gioco, l’intensità, palla rubata subito in avanti per creare situazioni. Poi quando arrivano li, c’è qualità immensa”

Nel primo mese in cui perdevi venivi qui ed eri ottimista. Cosa vedevi durante la settimana e durante la partita?

“Io penso sia una squadra giovane in cui ci sono giocatori interessanti. Arrivano da serie B portoghese, che non hanno mai giocato in Serie A. Vedo come stanno crescendo, sono soddisfatto di questo. Ci sono alti e bassi ed è normale perché sono giovani però percepisco una prospettiva molto buona. C’è da migliorare ma la sensazione è positiva. Io sono molto ottimista”

Hai accettato di stare uno contro uno con Malen. Era giusto accettare quel rischio?

“Solita domanda. Abbiamo preso la nostra strada e sugli errori i ragazzi cresceranno. Ho visto anche squadre che qui non hanno giocato e hanno aspettato la morte. Io esco contento. Sul primo gol bisogna essere aggressivi, su questo vado a lavorare non su quello che dobbiamo fare. Sono situazioni del calcio che i ragazzi devono affrontare. Devono essere veloci, aggressivi. Penso che questo ci porterà alla salvezza e che i ragazzi diventeranno giocatori più forti”

DAZN

Cosa è mancato oggi alla sua squadra per provare a mettere in difficoltà una squadra molto forte come la Roma?

"Vado a casa molto soddisfatto e molto contento per come li abbiamo affrontati, per come abbiamo reagito e per come abbiamo creato le occasioni. Abbiamo avuto una grande opportunità per vedere dal vivo alcune qualità tecniche fantastiche ma questa è una sconfitta diversa dalle altre. Qui la mia squadra può imparare tanto. Se vuoi creare qualcosa e far crescere i giocatori, li devi mettere in situazioni difficili. I goal sono stati di una qualità veramente immensa."

A livello di duelli forse ti aspettavi che la tua squadra potesse vincerne di più? Come avevi analizzato la partita era giusto ma forse è mancato qualcosa.

"Sono d’accordo, ma se non vedo non so. Adesso loro vedranno. Anche il primo goal, alla fine diventiamo tre contro uno e non affrontiamo in modo giusto Malen. Nel secondo scivoliamo. Ci sono state situazioni dove si può fare meglio e quando c’è un errore, lo si fa vedere. Secondo me bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di crescere e di vedere, non nella condizione di aspettare la morte e basta, questo è l’unico modo per far crescere i giovani, metterli in situazioni scomode."

Ha affrontato in trasferta Lazio, Inter e Roma, qual è la più forte?

"La Roma nettamente, l’unica cosa è che l’Inter l’abbiamo affrontata nella prima giornata, se vedo quella di ieri, per il Genoa è stata ingiocabile. La Lazio ha grande entusiasmo, è un bel campionato."

A livello difensivo state concedendo tanto, pensa di cambiare qualcosa?

"Abbiamo creato cinque situazioni molto pericolose, secondo me se ti metti solo dietro allora la Roma ti fa ancora più male. Magari ti va bene contro la Fiorentina e vinci tre a zero e oggi ti fa male. Continuiamo ad andare con questa strada che siamo convinti che ci porterà alla salvezza e far crescere questi ragazzi."

Conferenza stampa

Se rigiocasse la partita, schiererebbe un centrocampista in più?

"Tutto uguale, molto soddisfatto. Mentalità sbagliata. Prosegua".

È mancata pressione in occasione dei gol subiti? Quanto può essere utile questa sconfitta per la crescita della squadra?

"Sul primo sicuramente sì, perché alla fine eravamo 3 contro Malen e si poteva fare molto meglio: non c'erano spazi perché potesse segnare, dovevamo difendere meglio. Sul secondo siamo scivolati e loro hanno giocato benissimo, rubando palla e andando subito in avanti, una cosa che proviamo spesso anche noi. Il terzo gol non l'ho rivisto, però mi sembrava un autogol. Io sono strasoddisfatto: ho visto gli aspetti su cui lavorare e quali giocatori mi possono reggere. Ho visto un secondo tempo molto propositivo, in cui meritavamo almeno una rete, e abbiamo fatto tante cose positive: loro non hanno sbandato, hanno continuato a giocare, ma noi ci siamo sistemati meglio, siamo stati più aggressivi e abbiamo vinto più contrasti. Sarà molto utile affrontarli così, osservando la loro intensità, il modo di difendere e come gestiscono certe situazioni. La qualità è immensa, mi sono piaciuti tantissimo, ma vedo questa sconfitta come molto salutare e positiva per noi sul lungo termine, per capire determinate cose".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi romanisti dopo la sua esperienza sulla panchina giallorossa?

"No, è stata un'esperienza negativa, molto difficile per il contesto e per la situazione in cui sono arrivato dopo Daniele. È stato tutto duro e complicato, quasi da solo. Però sono contento che la Roma vada benissimo e che Gasp stia andando alla grande. Ho visto cose bellissime oggi, così come i giocatori che ho conosciuto: non nutro rancore né dispiacere. Il calcio è così, ho fatto cose buone e altre meno. A volte va bene e altre male, ma oggi la vivo con molta più serenità".

Sarebbe soddisfatto di ottenere 3 punti complessivi contro Como e Juventus?

"Beh, sì".

Tre punti complessivi?

"Sì. Affrontiamo squadre fortissime: il Como è fortissimo e la Juve è forte. Io penso che, se avessimo una mentalità diversa, contro la Fiorentina non vinceremmo 3-0, non faremmo certe belle prestazioni, Varela non segnerebbe 11 gol e i giocatori non crescerebbero. Se entriamo nella mentalità del 'stiamo bassi e aspettiamo', poi non costruisci nulla e vedi solo passare il tempo. Voglio affrontare le partite in questo modo: i ragazzi si trovano anche in situazioni scomode, ma così cresceranno e diventeranno più forti. Secondo me questa strada ci porta lontano".

Come si lavora sulla crescita mentale di Varela?

"È un ragazzo molto semplice e anche oggi ha fatto buone cose: ha tirato, si è mosso, ha tenuto palla, giocando con la freschezza di un giovane. Anche il nostro modo di giocare aiuta Varela a segnare questi 11 gol e ad avere occasioni, perché se stessimo tutti dietro ad aspettare di ripartire ogni tanto non arriverebbe a questi numeri. Questa è la nostra strada. È un ragazzo umile, sa cosa fa bene e dove deve migliorare, si mette sempre a disposizione e finora non abbiamo avuto alcun problema".

Il Monza ha conquistato un solo punto in trasferta: è un problema di fragilità?

"No, soffriamo un po' sotto tutti gli aspetti. Adesso stiamo recuperando qualche giocatore e i giovani stanno crescendo: penso al rientro di Pessina nell'ultima gara, che anche oggi ha dato una mano alla squadra. Sicuramente ci manca ancora qualcosa un po' ovunque — un po' di personalità, un po' di malizia — e dobbiamo crescere fisicamente e tecnicamente. Ho però una sensazione estremamente positiva sui miei ragazzi, sul nostro obiettivo che è la salvezza e sulla loro crescita individuale".

In cosa Gasperini ha compiuto un ulteriore salto di qualità quest'anno?

"Al di là dell'allenatore fantastico che è e che ha dimostrato di essere, ha una forza enorme: sa esattamente cosa vuole e cosa gli serve, e fa di tutto per ottenerlo. Fa un bene enorme alla società perché ha la sua idea precisa e ti porta a seguirlo. È un grande condottiero, ed è questo che quest'anno a Roma ha fatto la differenza".

Pensa che Gasperini riuscirà a coronare il sogno di vincere lo scudetto?

"Come minimo se lo meriterebbe per tutto quello che ha dato al calcio italiano. Per questo modo di giocare e di rappresentare il nostro calcio andando anche a Parigi con questa personalità: è il minimo che si merita".