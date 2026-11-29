LAROMA24.IT - La Roma vince con il Monza e archivia la partita già nel primo tempo. La squadra di Gasperini non ha problemi contro la squadra di Juric tanto da trovare tre gol tutti nella prima frazione di gara. Il gol di Malen e la doppietta di Soulé, regalano un secondo tempo disteso ai giallorossi. Nella ripresa Castro e Ghilardi hanno l'occasione di calare il poker ma sciupano clamorosamente. La Roma vince ancora e questo è quel che conta.

SVILAR 6.5: Chiamato in causa dopo un'ora di dolce far niente, risponde presente e respinge in angolo il tiro di Colombo diretto in porta. Mantiene la porta inviolata e questa è un'altra ottima notizia.

BALERDI 7: Affidabile e stavolta senza sbavature. L'argentino mette la solita solidità e la solita garra per mantenere inviolata la porta giallorossa. Sventa con tempismo un tiro potenzialmente pericoloso.

NDICKA 6.5: Chiusure precise e puntuali, Varela è un cliente scomodo ma Evan sembra non risentirne minimamente. Si conferma il solito muro.

HERMOSO 6.5: Chiamarlo difensore è riduttivo. Lo trovi ovunque, difende, imposta e attacca. Un giocatore unico per caratteristiche all'interno della rosa. AL 70' KOULIERAKIS 6: Entra bene e non corre pericoli dalla sua parte, mettendo il fisico quando serve.

LULLI 6.5: Vince il duello con Mangas e regala un cioccolatino a Castro che però l'argentino decide di non scartare in modo clamoroso. Spinge con continuità.

CRISTANTE 6.5: Torna titolare dopo Parigi e regala un'altra ottima prestazione. Corre, imposta e copre...what else?

KONÉ 6.5: Non si limita a fare contenimento e impostazione, ma si riversa spesso all'attacco e sfiora anche il gol. Regala a Soulé il pallone che l'argentino trasforma in un gol pazzesco.

WESLEY 6: Sulla catena di sinistra continua bene il feeling con Mora. Rischia di regalare un rigore al Monza ma per sua fortuna Birindelli è in posizione di fuorigioco. AL 70' GHILARDI 6.5: Non trova il gol su invito di Mora, ma interpreta bene i compiti di Gasp pur entrando in un ruolo diverso dal solito. Regala l'assist per il gol di Castro.

SOULÉ 8.5: Il suo sinistro è sempre caldo e ben calibrato. Non sbaglia a tu per tu con Thiam e non sbaglia nemmeno dalla distanza. Come un pittore disegna un arcobaleno imprendibile sotto l'incrocio dei pali. La sua crescita non vuole fermarsi e va bene così. AL 58' DYBALA 6.5: Sta riprendendo confidenza con il campo e le sue giocate sono sempre una delizia per gli occhi.

MORA 7: In ottimo stato di forma, come tutta la Roma. Entra nel gol che sblocca il match ed è sempre prezioso con le sue giocare di classe. Interrompe la striscia di gol consecutivi, ma anche oggi il portoghese dimostra di non essere stato un investimento sbagliato. AL 87' PISILLI S.V.

MALEN 7.5: L'approccio è perfetto e fa capire subito di voler essere protagonista. Sprinta, dribbla e segna. Il gol però non gli basta perché serve anche l'assist per il raddoppio di Soulé. Costretto al cambio per le maniere forti che i difensori del Monza adottano. AL 45' CASTRO 6.5: Non sfrutta l'occasione su invito di Lulli, ma sul finale si fa perdonare e sigla il suo secondo gol stagionale su assist di Ghilardi.

GASPERINI 8: Non sbaglia un colpo, come la sua Roma. Gestisce il rientro graduale in campo di Dybala e dà continuità al suo Soulé-Mora. Per il momento è come Re Mida, quel che tocca lo trasforma in oro.