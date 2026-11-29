La Roma è in vantaggio per 3-0 contro il Monza al termine del primo tempo. Nel finale della prima parte di gara è stato assegnato un calcio di rigore successivamente revocato alla squadra di Ivan Juric. Il direttore di gara Collu ha assegnato il penalty per un presunto fallo di Wesley su Birindelli. Il calcio di rigore è stato poi revocato dopo un check del VAR. Il contatto, infatti, non c'è stato ed è stato corretto annullare il calcio di rigore. La revoca è arrivata per fuorigioco.

Nei minuti prima del Check, Gian Piero Gasperini è stato protagonista di un siparietto con Wesley: "Devi usare la testa, devi usare la testa! Siamo 3-0, perché entri così?" ha detto il tecnico. Il brasiliano ha risposto incredulo: "Io non ho fatto niente, ero fermo". Gasperini ha poi rivisto le immagini ed è andato a protestare con il quarto uomo.