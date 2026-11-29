i giallorossi hanno raggiunto quota 40 reti dopo 13 giornate di campionato, stabilendo un nuovo record in Serie A nelle ultime 70 stagioni. La Roma di Gian Piero Gasperini continua a riscrivere la storia. Grazie al 4-0 rifilato al Monza di campionato, stabilendo un

La formazione giallorossa ha superato i precedenti primati della Fiorentina del 1958/59 e della Juventus del 2017/18, entrambe ferme a 37 reti. Polverizzato anche il precedente record della Roma, che aveva realizzato 30 gol dopo 13 giornate nelle stagioni 2006/07, 2012/13 e 2016/17.