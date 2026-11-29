Prosegue il periodo di grandissima forma di Mati Soulé. L'argentino sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e in campo è semplicemente incontenibile tra strappi, dribbling e giocate di assoluta qualità. Contro il Monza ha trovato la sua prima doppietta con la maglia giallorossa: prima un diagonale in area di rigore, poi una conclusione deliziosa terminata sotto l'incrocio dei pali. Un altro dato che testimonia la sua crescita esponenziale. Il classe 2003 ha lasciato spazio al 58' a Paulo Dybala.

Inoltre, l'argentino è diventato l'attaccante che ha segnato più gol da fuori area nelle ultime quattro stagioni in Serie A, ovvero 9.