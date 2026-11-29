La Roma conduce senza problemi la sfida contro il Monza in corso allo stadio Olimpico. Dopo i primi 45 minuti la squadra di Gasperini è avanti 3-0 e ha messo di fatto in cassaforte il match. Apre le marcature il solito Malen con un diagonale chirurgico. Raddoppia Soulé su assist proprio dell'olandese. Poi il tris viene siglato proprio da Soulé, autore di una doppietta e di un gran gol con una conclusione deliziosa che terminata sotto l'incrocio dei pali. Di seguito le foto della prima parte di gara.