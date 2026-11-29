FOTO - Roma-Monza 3-0 - HTCampionato
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Roma-Monza: Dybala festeggia il traguardo delle 150 presenze in giallorosso
Paulo Dybala festeggia le 150 presenze in giallorosso. Il numero 21 è subentrato in campo nel corso della ripresa a Mati Soulé nel match contro il Monza e ha raggiunto così la presenza numero 150 tra...
Roma-Monza: prima doppietta in giallorosso per Soulé. L'argentino diventa l'attaccante con più gol da fuori in Serie A nelle ultime quattro stagioni
Prosegue il periodo di grandissima forma di Mati Soulé. L'argentino sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e in campo è semplicemente incontenibile tra strappi, dribbling e giocate di assolut...
Roma-Monza, siparietto tra Gasperini e Wesley: "Devi usare la testa. Perché entri così?". Il brasiliano: "Non ho fatto niente"
La Roma è in vantaggio per 3-0 contro il Monza al termine del primo tempo. Nel finale della prima parte di gara è stato assegnato un calcio di rigore successivamente revocato alla squadra di Ivan Juri...