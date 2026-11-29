Roma-Monza: prima doppietta in giallorosso per Soulé. L'argentino diventa l'attaccante con più gol da fuori in Serie A nelle ultime quattro stagioni

nov 29, 19:14

Prosegue il periodo di grandissima forma di Mati Soulé. L'argentino sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e in campo è semplicemente incontenibile tra strappi, dribbling e giocate di assolut...