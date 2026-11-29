La Roma è in campo contro il Monza allo stadio Olimpico e Gian Piero Gasperini cerca un'altra vittoria per continuare l'eccellente percorso in campionato. Il tecnico giallorosso con il match contro i brianzoli ha raggiunto la sua panchina numero 650 in Serie A. Il tecnico di Grugliasco è solamente il quarto nella storia del torneo a raggiungere questo traguardo dopo Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) e Mazzone (792).

4 - Gian Piero #Gasperini ha raggiunto le 650 panchine in #SerieA; l’attuale tecnico della #Roma è solo il 4° allenatore nella storia del torneo a tagliare questo traguardo, dopo Giovanni Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) e Carlo Mazzone (792). Iconico. #RomaMonza — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 29, 2026