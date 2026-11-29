La Roma è avanti per 3-0 contro il Monza dopo il primo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Malen con un gran diagonale terminato all'angolino. Il numero 14 giallorosso, inoltre, ha servito a Soulé l'assist per il raddoppio della Roma. Nei primi minuti del match, però, Malen ha subito un duro colpo al tallone. L'attaccante ha giocato il resto del primo tempo molto dolorante ed è uscito anche del sangue nella zona colpita. Negli ultimi minuti ha chiesto il cambio che però è stato rinviato per non sprecare uno slot. Pronto Castro ad entrare all'intervallo al suo posto.