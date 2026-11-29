Roma. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video, le recenti indiscrezioni su un possibile interesse dell'Inter per il difensore spagnolo non trovano conferme. Mario Hermoso si avvicina sempre di più al rinnovo con la. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video, le recenti indiscrezioni su un possibile interesse dell'per il difensore spagnolo non trovano conferme.

Come già anticipato da Fabrizio Romano, il centrale è invece a un passo dal prolungamento con il club giallorosso e le firme sono attese a breve. A confermare pubblicamente la linea della società è intervenuto anche il direttore sportivo Tony D'Amico: "Dell'interesse di altre squadre non ne so nulla. Parliamo da un po' con Mario per il rinnovo e per noi è importante e penso che anche per lui lo sia. Ci auguriamo di chiudere il prima possibile".