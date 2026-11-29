Calciomercato Roma, nessuna conferma sull'interesse dell'Inter per Hermoso: il difensore pronto a firmare il rinnovoMercato
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