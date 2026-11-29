Calciomercato Roma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid non considera il prestito per LookmanMercato
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Roma-Monza, siparietto tra Gasperini e Wesley: "Devi usare la testa. Perché entri così?". Il brasiliano: "Non ho fatto niente"
La Roma è in vantaggio per 3-0 contro il Monza al termine del primo tempo. Nel finale della prima parte di gara è stato assegnato un calcio di rigore successivamente revocato alla squadra di Ivan Juri...
FOTO - Roma-Monza 3-0 - HT
La Roma conduce senza problemi la sfida contro il Monza in corso allo stadio Olimpico. Dopo i primi 45 minuti la squadra di Gasperini è avanti 3-0 e ha messo di fatto in cassaforte il match. Apre le m...
Roma-Monza: Malen chiede il cambio. Pronto Castro al suo posto
La Roma è avanti per 3-0 contro il Monza dopo il primo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Malen con un gran diagonale terminato all'angolino. Il numero 14 giallorosso, inoltre, ha s...