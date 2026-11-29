Roma-Monza, GASPERINI: "Sono venuto qui perché ho avuto la sensazione che i Friedkin potessero portare la Roma in alto. Una soddisfazione averli riportati allo stadio"Interviste Partita
“Il tasto su cui abbiamo battuto di più in questi giorni è che la partita di Parigi ci aveva portato tanti complimenti non solo per il risultato ma anche per la prestazione. Ma questo andava bene fino a venerdì. Ieri e oggi siamo riusciti ad entrare nella competizione del campionato. Come abbiamo affrontato la prima parte della partita è la dimostrazione. Questo è un gruppo a cui piace giocare a calcio, a cui piace fare risultato e prestazione.”
“Una soddisfazione averli riportati allo stadio perché era un peccato non vivere per la proprietà questo momento di incredibile entusiasmo della gente. Averli convinti a venire nuovamente allo stadio dopo parecchi mesi è un passo positivo.”
“Indubbiamente è una delle componenti importanti. Loro avvertono l’entusiasmo della gente, ma anche come questa gente li ami tantissimo per quello che esprimono in campo, non solo per i risultati, ma anche per appartenenza perché giocano per dare soddisfazione a questi tifosi che riempiono lo stadio ovunque giochiamo. Si è creato un bel clima, una grande chimica e questo sicuramente dà soddisfazione ai tifosi, ma aiuta me e la gente a inseguire le partite che non sono così semplici come dimostra il risultato. In questo momento cerchiamo di tenere più a lungo possibile su questo ambiente dove costruiamo le nostre gare.”
“Mah, io lavoro per quello ma la qualità migliore è la sua. È un insieme di fattori. Intanto ricordiamoci che Soulé ha 23 anni e rispetto allo scorso anno è in una fase evolutiva importante. Io cerco di mettere il mio anche sulla duttilità perché ormai gioca in diverse zone del campo, con una maturità fisica superiore a quella che aveva prima oltre che tecnica. In questo momento è un giocatore davvero importante ma non solo per una partita. Ha fatto una decina di partite tutte di alto livello. Sta raggiungendo una fiducia e anche un carisma tipico del suo percorso”
“Dipende (ride). Lui ha tutti i colpi. Lo devo vedere far gol di testa. Lo ha fatto uno lo scorso anno ma glielo hanno annullato. È un giocatore straordinario”
"Moltissimo, l’aspetto rischioso era quello di uscire da una partita come quella di Parigi, contro una squadra straordinaria, e stare troppo sugli allori. Ma questa è una squadra che, come archivia quelle poche prestazioni negative, archivia anche quelle positive e stasera sono entrati in campo come al solito con grande attenzione e con grandi qualità anche. Abbiamo fatto dei goal molto belli."
"È chiaro che io ci metto del lavoro, ma la sua disponibilità è sempre stata totale. L’anno scorso è stato fermato dalla pubalgia, ma quest’anno ha già fatto una decina di partite di altissimo livello. Continua ad evolvere sia fisicamente che come capacità tattica. Gioca a sinistra, destra e al centro. Nonostante i 23 anni."
"Ha preso un pestone sul tendine, sono di quelli dolorosi, faticava a tenere la scarpa perché picchiava sul taglio. Non c’è stata distorsione. Credo sia una questione di pochi giorni."
"Spero che le prossime siano le più belle. 650 sono tante, è un percorso di 20 anni in Serie A ma le ricordo tutte con grande piacere, nessuna esclusa."
"Intanto sono molto felice che dopo diversi mesi siano tornati tutti insieme. Sono venuti a vivere questo momento molto positivo per la squadra, la città e i tifosi. Era un peccato non lo vivessero e questo è molto importante per me e per tutti quanti."
"Buon lunedì!"
"L'importante è che loro siano qui, anche a sorpresa. È un avvicinamento importante, in un momento in cui la squadra sta facendo sicuramente bene e intorno a noi c'è entusiasmo, con uno stadio sempre pieno e risultati che sarebbe un peccato per la proprietà non vedere. Spero e mi auguro che sia il primo passo. Quando sono venuto a Roma l'ho fatto perché ho conosciuto loro e ho avuto la sensazione che potessero portare la Roma in alto: questa è stata la mia convinzione e rimango ancora di quell'idea. Non è che abbiamo bisogno: questa è una squadra forte che sta facendo bene. Poi, come tutte le altre squadre, anche noi cerchiamo sempre qualcosa per migliorarci ed è l'obiettivo che ci prefiggiamo sempre. Ma prendere per prendere non esiste: partiamo già da una base di ragazzi straordinari e su quello continuiamo a lavorare".
"Rispetto ad altri anni è sicuramente un campionato un po' atipico, perché ci sono 5 o 6 squadre che vincono tantissimo e le formazioni di media e bassa classifica fino a oggi hanno faticato a togliere punti, quindi si viaggia quasi a punteggio pieno in tante. Credo che alla fine negli scontri diretti si possa recuperare qualcosa, perché è difficile che ci sia una squadra che vinca tutto. Se il campionato va avanti così, sarà comunque più equilibrato anche in questa dinamica".
"Pisilli può giocare dappertutto, perché è un ragazzo che ha un motore incredibile, ha tecnica, attaccamento e capacità di visione di gioco. Io lo preferisco in mezzo, però nella necessità può giocare ovunque. Per me resta comunque un centrocampista".
"Andiamo sempre alla ricerca di qualcosa di meglio che ci aiuti. La partita è il miglior allenamento in assoluto, perché rappresenta il confronto vero con l'avversario, mentre in allenamento soprattutto gestisci i tempi. Devo dire però che stasera nel secondo tempo ci siamo un po' incartati perché volevamo provare le uscite dal portiere. C'erano le condizioni giuste per farlo, perché queste giocate o le fai bene oppure corri il rischio di fare 150 passaggi nella tua metà campo andando poco avanti. Sono cose che in allenamento riescono meglio, mentre in partita a tratti abbiamo fatto un po' di confusione, ma bisogna approfittarne".
"Malen ha riportato un taglio sul tendine, sul tallone dietro, un doppio taglio, ma non è una distorsione, quindi penso siano questioni gestibili. Dybala, dovendo star fermo, ha perso un po' di condizione e stasera l'abbiamo visto un po' più in difficoltà. Adesso stanno ritrovando i ritmi giusti per questo prossimo mese, che secondo me è molto importante".
"Ho attaccanti bravi, ho attaccanti forti, e anche stasera Malen ha fatto un gol straordinario. Le qualità sono le loro. Come ho detto altre volte, il mio compito è cercare di tirar fuori da loro quello che hanno, che qualche volta rimane un po' nascosto, ma non posso aggiungere niente di ciò che manca. Il lavoro si basa su quello che hanno già e hanno sicuramente tante doti, altrimenti non si riuscirebbe ad avere questo rendimento".
"Sì, è vero. Intanto per me è importante che abbia ripreso a giocare, perché ha avuto un infortunio molto lungo. È un ragazzo fantastico: a volte si parla solo di giocatori, ma bisogna anche conoscere le persone, e io per fortuna ne ho conosciute tantissime. Lui sicuramente è tra queste. Il Monza per me è una squadra — l'ho detto anche a Juric — che ha dei bei giovani di valore e credo che raggiungerà il proprio traguardo".
"Daniele non sbaglia un colpo, conosce benissimo tutto, quindi credo abbia ragione. La Lazio è una squadra forte: non vinci 11 partite su 13 con 2 pareggi per caso. Qualcuno si è sbagliato all'inizio, nessuno poteva immaginare questo percorso, ma chapeau a Gattuso, perché anche le vittorie che ottengono sono di valore e bisogna riconoscere che è una squadra forte. Quanto a Soulé, in questo momento è top, ma non da una partita o due: è tutto il campionato che gioca su livelli altissimi. Ha cambiato anche il suo modo di giocare, agisce in più zone e diverse posizioni del campo, lo fa sempre con efficacia, è resistente, partecipa a entrambe le fasi e, nonostante abbia 23 anni, è in un'evoluzione importante. Quello che sta facendo è davvero da giocatore di categoria superiore, non a caso è stato convocato con l'Argentina".
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