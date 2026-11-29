Nuovi disordini lungo l'autostrada A1. Questa sera in corsia sud, in provincia di Firenze e dopo l'area di servizio Bisenzio, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli – di rientro dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo – e della Fiorentina, di ritorno da Udine.

Secondo le prime informazioni, circa 50 persone sarebbero state coinvolte nei tafferugli, caratterizzati dal lancio di petardi e fumogeni e da un'auto andata a fuoco. Alle forze dell'ordine non risultano feriti né persone ricorse alle cure mediche. Il tratto tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano è stato chiuso per circa 45 minuti e riaperto intorno alle 20:45, con 5 km di coda. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, personale di Autostrade, vigili del fuoco e Digos della questura fiorentina.

L'episodio si verifica a pochi giorni di distanza dai disordini del 21 novembre, avvenuti sempre lungo la A1 nel Fiorentino tra ultrà di Torino e Roma.

(ansa)