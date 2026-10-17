Roma-Genoa, LULLI: "Il gol un sogno che si realizza, grazie ai compagni e al mister"

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Al termine di Roma-Genoa, Samuel Wiafe è intervenuto ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni nel p...
Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato il centrocampista giallorosso Marten De Roon. Queste le sue parole: DE ROON A SKY Sta dimostrando di essere ancora un giovane “Oggi ero in campo con...
Al termine di Roma-Genoa, conclusa con la vittoria giallorossa per 2-0, Daniele De Rossi ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni delle televisioni. L'allenatore del Genoa ha analizzato...
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