News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Genoa, LULLI: "Il gol un sogno che si realizza, grazie ai compagni e al mister"

Interviste Partita
di FedericoL
Lulli
Aggiungi come fonte preferita su Google
Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato Emanuele Lulli dopo il primo gol in Serie A. Queste le sue parole:
LULLI A SKY
È bello essere nominato uomo partita alla tua età
“Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza. Ringrazio i compagni e il mister sono contento. Dobbiamo continuare così”
Come fai ad avere questa maturità? Cosa ti ispira?
“Il gruppo mi mette a mio agio, mi incita a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling è quello che mi sento di fare e cerco di farlo sempre. Ci sono partite in cui non mi riesce tutto ma devo comunque continuare e affrontare ogni partita al massimo”
LULLI A DAZN
Ci porti nella tua testa? Cosa si prova?
È stata un’emozione incredibile, mi sono rivenuti in mente tutti gli anni di settore giovanile, tutti i sacrifici. È stata un’emozione incredibile spero ce ne siano tante altre

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

wiafe genoa

Roma-Genoa, Wiafe: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Qui o vai forte o niente"

Al termine di Roma-Genoa, Samuel Wiafe è intervenuto ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni nel p...

c4e0cfab7701-puc5657

Roma-Genoa, DE ROON: "Abbiamo tantissima qualità e un gruppo sano. Da sempre preferisco giocare ogni tre giorni"

Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato il centrocampista giallorosso Marten De Roon. Queste le sue parole: DE ROON A SKY Sta dimostrando di essere ancora un giovane “Oggi ero in campo con...

de rossi roma genoa

De Rossi: "Abbiamo fatto una partita equilibrata fino al capolavoro di Castro. Difficile pressare per 90 minuti"

Al termine di Roma-Genoa, conclusa con la vittoria giallorossa per 2-0, Daniele De Rossi ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni delle televisioni. L'allenatore del Genoa ha analizzato...

NOTIZIE POPOLARI
Lulli Castro

ROMA-GENOA 2-0 (51' Castro, 68' Lulli): i giallorossi tornano alla vittoria in maniera convincente con due gol arrivati nella ripresa (FOTO)

mourinho

Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

Koopmeiners

Roma-Juventus: possibile asse di mercato. Nel mirino Koopmeiners. I bianconeri puntano Ghilardi

gasperini

Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: presenti quattro giocatori della Primavera

Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Balerdi

Roma-Genoa: Balerdi titolare al posto di Mancini. Possibile turno di riposo anche per Wesley e Hermoso

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading