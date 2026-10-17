Roma-Genoa, LULLI: "Il gol un sogno che si realizza, grazie ai compagni e al mister"

Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato Emanuele Lulli dopo il primo gol in Serie A. Queste le sue parole:

LULLI A SKY

È bello essere nominato uomo partita alla tua età

“Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza. Ringrazio i compagni e il mister sono contento. Dobbiamo continuare così”

Come fai ad avere questa maturità? Cosa ti ispira?

“Il gruppo mi mette a mio agio, mi incita a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling è quello che mi sento di fare e cerco di farlo sempre. Ci sono partite in cui non mi riesce tutto ma devo comunque continuare e affrontare ogni partita al massimo”

LULLI A DAZN

Ci porti nella tua testa? Cosa si prova?

È stata un’emozione incredibile, mi sono rivenuti in mente tutti gli anni di settore giovanile, tutti i sacrifici. È stata un’emozione incredibile spero ce ne siano tante altre