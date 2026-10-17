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Roma-Genoa, CASTRO: "Oggi una partita durissima, contentissimo per il gol. Malen mi ha dato fiducia, posso imparare tanto da lui"

Interviste Partita
di FedericoL
Castro
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Dopo la sfida vinta contro il Genoa, ha parlato Santiago Castro, autore del gol che ha sbloccato la sfida. Le sue parole:
CASTRO A SKY
Avete segnato entrambi il primo gol con la Roma. Che effetto ti ha fatto?
“Sono contentissimo. Troppo importante oggi. Era una partita durissima, loro si schierano uno contro uno, Daniele sa giocare bene contro di noi. Lo scorso anno da loro era stata una partita difficile. Nel secondo tempo abbiamo trovato i gol e poi giocato bene, avuto tante occasioni. Oggi hanno avuto minuti tanti ragazzi che non ne avevano avuti. Lo staff, gli altri giocatori, ci hanno dato fiducia. Io sono 3 anni piu grande di tutti, ma lui (Lulli, ndr) va come un cane, se lo merita. È un ragazzo d’oro”
Sei argentino come Lavezzi. Anche lui segnò un gol così come il tuo
“Si, lo conosco. L’altro giorno siamo entrati insieme nella partita di Leo, è una grande persona. Sono contento di aver segnato il primo gol con questa maglia, ho lavorato, i ragazzi mi hanno dato fiducia. Come ho detto prima oggi hanno giocato tanti giocatori che non hanno tanti minuti. Nessuno si sente titolare, siamo riusciti a vincere questa partita difficile”
CASTRO A DAZN
C’erano tanti assenti, che messaggio è vincerla come avete fatto?
"È il messaggio che volevamo dare, mercoledì abbiamo fatto una grandissima partita, così come a Como. Oggi era importante vincere in casa, adesso testa a martedì che è troppo importante"
Prima da titolare primo gol, se non c’è Malen tu ci sei, questa è la risposta?
"La grande qualità di questo staff è dare fiducia a tutti, anche Donny l’ha fatto. Nessuno si sente in seconda linea, ho un fenomeno davanti ma posso imparare tantissimo da lui"
Il tuo gol alla Lavezzi, non so se lo ricordi, è più bello il tuo o il suo?
"Non lo so lo deve dire la gente, ma devo fare ancora tanto per essere paragonato a lui"

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