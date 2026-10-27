Roma-Cagliari, Pisacane: "Oggi avevamo una corazzata di fronte ma abbiamo fatto una buona partita. Meritavamo un risultato diverso"

Al termine della sfida persa contro la Roma, ha parlato il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane. Le sue parole:

PISACANE A DAZN

Al termine di una partita così, si può tornare a casa soddisfatti?

"Sicuramente questa sera vedere l’atteggiamento messo dentro la gara e la proposta sono due elementi da mettere dentro la valigia e portarla a Cagliari. Alcune volte sono stati gli avversari a costringerci a fare una partita più remissiva. Nelle prime 6 abbiamo raccolto più di quanto meritato ma nel calcio tutto si compensa. Oggi avevamo una corazzata di fronte ma mi è piaciuta la partita fatta, così girerà di nuovo a nostro favore."

Gollini ha fatto 3 miracoli, possiamo dire che il Cagliari abbia sulla coscienza solo la partita di Monza? Una prestazione così è fondamentale per la prestazione?

"Sono consapevole che nel calcio alla fine bisogna vincere ma dipende da come si vuole arrivare alla vittoria. Cerco di adattarmi dalle caratteristiche che ho partita per partita. A Monza abbiamo sbagliato gli ultimi 20 minuti. Questa sera abbiamo fatto anche due nuovi acquisti, perché Nzola e Fadera si sono inseriti dopo ma hanno qualità importanti. Voglio dare anche il bentornato a Trepy"

PISACANE IN CONFERENZA STAMPA

Le scelte iniziali? Soddisfatto di Romano?

"Abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. La gestione di alcuni uomini ha pagati: Nzola e Fadera possono essere importanti. Poi, anche facendo il massimo, contro la Roma può non bastare. Meritavamo un risultato diverso, ma sono soddisfatto e ci portiamo a casa le cose positive. Romano ha fatto una grande partita, con Winks ha giocato in regia".

Ha parlato con Mancini sul ruolo di Romano?

"Penso che il CT non abbia bisogno di parlare con me. Ha 40 anni di calcio. Se mi avesse chiamato, mi avrebbe fatto piacere, ma Romano non ha bisogno di presentazioni. Può essere il futuro della Nazionale, sono contento che abbia fatto bene oggi. Ci teneva tantissimo a fare bene in quanto è legato alla Roma".

Cosa è cambiato a gara in corso?

"Era impensabile fare 90 minuti molto intensi. Per Fadera era la prima da titolare, ci sta un calo. I cambi ci hanno comunque aiutato. Venire qui e fare 9 tiri in porta è un merito per i ragazzi. Rimaniamo compatti e umili: il campionato è tosto, ma affascinante".

Il suo Cagliari può fare molto di più rispeto al recente passato?

"La squadra conosce i propri pregi e difetti. Monza e Verona hanno mostrato i difetti di questa squadra, ma sappiamo di poter fare un buon campionato nonostante che forse fin qui abbiamo raccolto più di quello che meritavamo. Nel calcio, però, si compensa sempre tutto".

Avete ritrovato la sua squadra dopo due passaggi a vuoto?

"Di Bologna non butterei tutto: nel primo tempo abbiamo fatto la partita, con episodi che ci hanno girato contro, consapevoli che nella ripresa non siamo stati allo stesso livello. Questa sera abbiamo dimostrato personalità, siamo destinati solo a crescere".

Sugawara?

"Sono fiducioso di quanto ha fatto oggi, ha bisogno di capire il campionato ma ha qualità. Deve migliorare, ma come tutti. Possiamo farci affidamento: ci darà una mano".