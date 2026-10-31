Ndicka: "Felice per il gol a Udine dopo quello che è successo". Cristante: "Abbiamo le qualità per restare in alto"

Entrambi a segno nel match di questa sera, Ndicka e Cristante hanno parlato ai microfoni di Dazn

Nel secondo tempo è un po' calata la concentrazione.

Risponde Ndicka: "Quando vinci quattro a zero il primo tempo, poi abbiamo tante partite, non voglio dire che abbiamo la testa ad altre partite, ma alla fine abbiamo vinto. La cosa più importante.

Cosa significa segnare per te qui?

Sono molto contento per il gol, a Udine anche per quello che è successo. Sono contento per la squadra prima di tutto. E per i tre punti.

Queste la parole di Cristante

Un inizio di secondo tempo difficile.

"Vero, però siamo entrati bene anche il secondo tempo, abbiamo preso due gol, un rimpallo e calcio d'angolo. Ma va bene così, la portiamo a casa. Bonus al Fantaalcio? Ben venga, dovevamo vincere, lo abbiamo fatto, e non era facile.

Un quarto di campionato è andato via, siete lì. Si può mantenere?

Ci proviamo, se giochiamo così ci sono le possibilità. Il campionato non è facile, ma abbiamo le qualità per restarci. Stiamo creando tanto, ed è importante. Il Manchester è sempre il Manchester, sarà difficile in casa loro, vorranno fare bene e riprendersi. La vogliamo portare a casa, un risultato sarebbe importante.

Alla fine della partita, Cristante, è stato anche premiato come migliore in campo.