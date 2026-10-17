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MORA: "L’autostima non cambia dopo una partita, è sempre molto alta. Lo dimostreremo stasera”

Interviste Partita
di Matteo Esposito
mora
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Nel prepartita di Roma-Genoa, Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky soffermandosi sul momento della squadra dopo la sfida contro il Real Madrid.
Dopo una partita contro il Real Madrid resta più la consapevolezza nei vostri mezzi o la delusione per il risultato?
“L’autostima non cambia con una partita, è sempre molto alta e lo dimostreremo stasera”.
È la partita in cui voi giovani dovete alzare l’asticella della responsabilità, viste le assenze così importanti?
“Sicuramente oggi saremo tutti al massimo. Il mister ha fiducia in noi e siamo convinti di poter fare molto bene, a prescindere dalle assenze”.
MORA A SKYSPORT
Le tue sensazioni dopo Roma-Real.
“A parte il risultato non positivo, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra di altissimo livello col Real. Stasera vogliamo fare lo stesso per i 3 punti”.
Oggi giochi con Soulé e Castro.
“Siamo tre ottimi giocatori, con Soulé ho già giocato mentre con Castro è la prima volta, non vedo l’ora, sarà una partita fantastica”.
R. Mora Carvalho

R. Mora Carvalho

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