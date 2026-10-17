MORA: "L’autostima non cambia dopo una partita, è sempre molto alta. Lo dimostreremo stasera”

Nel prepartita di Roma-Genoa Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky soffermandosi sul momento della squadra dopo la sfida contro il Real Madrid.

Dopo una partita contro il Real Madrid resta più la consapevolezza nei vostri mezzi o la delusione per il risultato?

“L’autostima non cambia con una partita, è sempre molto alta e lo dimostreremo stasera”.

È la partita in cui voi giovani dovete alzare l’asticella della responsabilità, viste le assenze così importanti?

“Sicuramente oggi saremo tutti al massimo. Il mister ha fiducia in noi e siamo convinti di poter fare molto bene, a prescindere dalle assenze”.

MORA A SKYSPORT

Le tue sensazioni dopo Roma-Real.

“A parte il risultato non positivo, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra di altissimo livello col Real. Stasera vogliamo fare lo stesso per i 3 punti”.

Oggi giochi con Soulé e Castro.

“Siamo tre ottimi giocatori, con Soulé ho già giocato mentre con Castro è la prima volta, non vedo l’ora, sarà una partita fantastica”.