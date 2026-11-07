MATIC: "I tifosi della Roma sono i migliori d’Italia. È sempre emozionante tornare qui, ma oggi gioco per vincere"Interviste Partita
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NDICKA: "Oggi è una partita importantissima. Vogliamo chiudere bene questa serie di partite prima della sosta"
Nel prepartita di Roma-Sassuolo Evan Ndika ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: Quanto è importante questa partita che arriva prima della sosta? «È una partita i...
Serie A, il Bologna passa a Parma: 2-1 al Tardini. Decidono Theate e Orsolini
Il Bologna passa 2-1 sul campo del Parma nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa, rimasti in dieci al 9’ per l’espulsione di Ndiaye....
AQUILANI: "Ho sognato questo stadio per tutta l'adolescenza. La Roma ha il miglior attacco del campionato. Noi stiamo soffrendo, prendiamo troppi gol"
Nel prepartita di Roma-Sassuolo, Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida dell’Olimpico. Hai fatto sognare questo pubblico, che effetto ti fa tornare? "Questo s...