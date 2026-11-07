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MATIC: "I tifosi della Roma sono i migliori d’Italia. È sempre emozionante tornare qui, ma oggi gioco per vincere"

Interviste Partita
di Matteo Esposito
Matic
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Nel prepartita di Roma-Sassuolo, Nemanja Matic è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida dell’Olimpico.
Cosa non sta andando?
«Abbiamo subito tanti gol. Penso che all’inizio della stagione abbiamo fatto 2-3 grandi partite contro grandi squadre, poi abbiamo perso un po’ di fiducia e abbiamo preso tanti gol».
Oggi torni in uno stadio che ti ha dato tanto, contro una squadra a cui tu hai dato tanto. Riesci ancora ad emozionarti per partite come questa?
«Ho giocato solo un anno qui, ma ho dato il massimo per questo club. È sempre bello giocare qui, davanti ai tifosi della Roma che secondo me sono i migliori d’Italia. È sempre emozionante, ma oggi gioco per vincere».

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