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NDICKA: "Oggi è una partita importantissima. Vogliamo chiudere bene questa serie di partite prima della sosta"

Interviste Partita
di Matteo Esposito
ndicka
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Nel prepartita di Roma-Sassuolo Evan Ndika ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:
Quanto è importante questa partita che arriva prima della sosta?
«È una partita importantissima per noi, perché vogliamo chiudere bene questo mini ciclo».
Che giorni sono stati per voi? Vi siete chiesti i motivi del calo avuto a Manchester martedì?
«Sono partite difficili e aperte. Può succedere, ma oggi siamo qui per conquistare i tre punti».
Dieci gol subiti nelle ultime quattro partite sono sicuramente tanti. Sotto questo aspetto c’è da migliorare?
«Può succedere. Quando giochi tante partite non puoi controllare tutto».

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