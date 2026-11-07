NDICKA: "Oggi è una partita importantissima. Vogliamo chiudere bene questa serie di partite prima della sosta"

Nel prepartita di Roma-Sassuolo Evan Ndika ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

Quanto è importante questa partita che arriva prima della sosta?

«È una partita importantissima per noi, perché vogliamo chiudere bene questo mini ciclo».

Che giorni sono stati per voi? Vi siete chiesti i motivi del calo avuto a Manchester martedì?

«Sono partite difficili e aperte. Può succedere, ma oggi siamo qui per conquistare i tre punti».

Dieci gol subiti nelle ultime quattro partite sono sicuramente tanti. Sotto questo aspetto c’è da migliorare?

«Può succedere. Quando giochi tante partite non puoi controllare tutto».