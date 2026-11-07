Serie A, il Bologna passa a Parma: 2-1 al Tardini. Decidono Theate e Orsolini

Serie A, il Bologna passa a Parma: 2-1 al Tardini. Decidono Theate e OrsoliniCampionato
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NDICKA: "Oggi è una partita importantissima. Vogliamo chiudere bene questa serie di partite prima della sosta"
Nel prepartita di Roma-Sassuolo Evan Ndika ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: Quanto è importante questa partita che arriva prima della sosta? «È una partita i...
AQUILANI: "Ho sognato questo stadio per tutta l'adolescenza. La Roma ha il miglior attacco del campionato. Noi stiamo soffrendo, prendiamo troppi gol"
Nel prepartita di Roma-Sassuolo, Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida dell’Olimpico. Hai fatto sognare questo pubblico, che effetto ti fa tornare? "Questo s...
LIVE Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Koné subito titolare, Mora dal 1'
Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A e ultima sfida prima della sosta per le nazionali. Calcio d’inizio alle 20:45. Sono ufficiali le s...