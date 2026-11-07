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AQUILANI: "Ho sognato questo stadio per tutta l'adolescenza. La Roma ha il miglior attacco del campionato. Noi stiamo soffrendo, prendiamo troppi gol"

Interviste Partita
di Matteo Esposito
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Nel prepartita di Roma-Sassuolo, Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida dell’Olimpico.
Hai fatto sognare questo pubblico, che effetto ti fa tornare?
"Questo stadio rappresenta qualcosa di importante per me, l'ho sognato per tutta la mia adolescenza e ho avuto l'onore di giocarci. Tornarci da allenatore fa un bell'effetto. Il mio ruolo mi impone di tralasciare questo tipo di aspetto perché arrivo con un umore un po' basso per i risultati. Dobbiamo cercare in tutti i modi di rialzarci consapevoli che davanti abbiamo una squadra molto forte."
È una formazione che sembra presentare un Sassuolo più attento all’equilibrio in fase difensiva?
"È ovvio che c’è un accorgimento da quel punto di vista, però oltre all’aspetto tattico bisogna mettere dentro anche quello individuale, quella che è la percezione del pericolo, altrimenti non c’è modulo che tenga. La Roma è la squadra con il miglior attacco del campionato e noi in questo momento stiamo soffrendo perché prendiamo troppi gol. Cerchiamo quindi di trovare degli aggiustamenti a livello tattico, ma oltre a quello c’è bisogno di un fiuto diverso in determinate zone del campo".
Queste serate sono quelle che ti permettono di lavorare per raggiungere i risultati negli scontri diretti?
"È ovvio che i risultati indirizzano un po’ tutto. Abbiamo fatto dei risultati importanti, c’erano fiducia e umore. Poi succede che perdi una partita, ne perdi un’altra e alla successiva ti ritrovi a dire che devi vincere per forza. Però affronti sempre squadre forti e rischi di ricascarci. È un susseguirsi di cose che ci ha portato in un tunnel brutto. Sono quattro sconfitte consecutive e quando arrivano le sconfitte rischi di perdere qualche certezza. Noi abbiamo iniziato un progetto che si basa su una proposta di gioco e su un po’ di leggerezza, di cui questa squadra ha bisogno. Se i risultati non arrivano diventa tutto più complicato. Dobbiamo cercare di portare gli episodi dalla nostra parte, perché indirizzano tremendamente le partite".

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