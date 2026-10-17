El Shaarawy: “Qui ho lasciato tanto, ma ora bisogna battagliare. Per noi questi punti sono fondamentali”

Nel prepartita di Roma-Genoa, Stephan El Shaarawy ha parlato prima a Sky Sport e poi ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul ritorno all’Olimpico e sull’importanza della sfida.

A SKY SPORT

Qui hai lasciato un pezzo di cuore.

“Mi rimane tantissimo, tante emozioni. Ora mi concedo qualche minuto per guardare lo stadio, ma in campo ci sarà da battagliare e prendere i tre punti, per noi importantissimi”.

La vittoria con la Fiorentina può essere terapeutica?

“È stata una vittoria fondamentale. Vincere aiuta a vincere, anche se oggi non sarà facile visto l’avversario, che nonostante le assenze resta fortissimo. Ci sarà da battagliare per ottenere punti”.

A DAZN

Rientrando in questo stadio, che cosa ha provato?

“Rivivere un po’ tutto quello che ho passato solo qualche mese fa. Dall’addio alla vittoria nel derby, tante emozioni. Infatti mi sono concesso qualche minuto per rivedere lo stadio prima della partita. Ma ora bisognerà tenere tutta la concentrazione sulla gara, perché ci sarà da battagliare”.

Avete la sensazione che oggi possa essere la serata migliore per fare punti qui?

“Può aiutare, ma sicuramente non sarà così semplice. La Roma resta una squadra fortissima nonostante le assenze e anche contro il Real Madrid ha dimostrato di saper fare la partita. La vittoria contro la Fiorentina ci ha aiutato nel morale e nella fiducia. Oggi dovremo fare il nostro, cercare di metterli il più possibile in difficoltà e portare punti a casa, perché per noi ora sono fondamentali”.