El Shaarawy: “Qui ho lasciato tanto, ma ora bisogna battagliare. Per noi questi punti sono fondamentali”

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Donyell Malen questa sera non a disposizione di Gian Piero Gasperini nel match contro il Genoa a causa del cartellino rosso rimediato contro il Como. L'attaccante olandese è comunque allo stadio Olimp...
Nel prepartita di Roma-Genoa, il direttore sportivo giallorosso D’Amico ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn, soffermandosi sul mercato, sulla linea verde scelta da Gasperini e sulla politica d...
Nel prepartita di Roma-Genoa, Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky soffermandosi sul momento della squadra dopo la sfida contro il Real Madrid. Dopo una partita contro il Real Madrid res...
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