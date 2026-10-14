Roma, ecco il bilancio dei precedenti contro il Real Madrid. Stasera il tredicesimo incrocio. I Blancos con le italiane sono (quasi) inarrestabili

Il primo incontro è anche quello rimasto nella memoria collettiva di tutti, giocato il 12 settembre 2001, giorno in cui ci fu l'attentato alle torri gemelle. In una clima surreale allo stadio Olimpico, si gioca una partita che nessuno avrebbe voluto giocare. Vincono gli spagnoli per 1-2. A ottobre si gioca la sfida di ritorno della fase a gironi e la Roma, campione d'Italia in carica, strappa un pareggio: al Bernabeu termina 1-1, i capitolini si portano avanti con Totti ma a un quarto d'ora dalla fine la pareggia Figo.

Roma e Real si ritrovano la stagione successiva per un altro doppio atto: stavolta agli ottavi di finale, con la vecchia formula che prevedeva quattro gruppi da quattro squadre. All'Olimpico i Galacticos si impongono in maniera netta per 0-3: la doppietta di Guti e la rete di Raul stendono i giallorossi. Al ritorno, invece, la Roma riesce nell'impresa e sbanca il Bernabeu per la prima volta nella sua storia: gol decisivo di Francesco Totti. Quella tra Roma e Real nei primi anni del nuovo millennio diventa una sfida abituale, altro confronto nel 2004-2005. Le due formazioni vengono inserite nello stesso girone e a prevalere è il Real Madrid. I capitolini si illudono portandosi avanti di due reti in avvio, a segno De Rossi e Cassetti, ma poi i Blancos dilagano con la forza dei loro campioni. Doppietta di Raul, Figo e Roberto Carlos, ed è poker. Al ritorno, all'Olimpico, gli spagnoli non hanno troppi problemi: due gol di Figo e uno di Ronaldo, finisce 0-3.

Il doppio confronto che i tifosi giallorossi non dimenticheranno mai arriva nella stagione 2007-2008. La squadra di Spalletti, agli ottavi di finale, supera il club più prestigioso al mondo con due vittorie. Il solito Raul porta avanti i suoi in avvio, ma la Roma ci crede e trova la rimonta davanti ai propri tifosi con i gol di Pizarro e Mancini. Un vantaggio che al Bernabeu non viene solo difeso, ma anche consolidato. La Roma vince anche in terra spagnola, sempre per 2-1. A segno Taddei e Vucinic, Roma ai quarti di finale della massima competizione europea e Real Madrid eliminato.

Le due formazioni si ritrovano a distanza di sette anni, ancora una volta agli ottavi di finale della Champions League 2015-2016. Il doppio confronto è tutto a favore dei Blancos: prima lo 0-2 dell'Olimpico, poi al ritorno in Spagna il medesimo risultato. Una doppia sfida senza storia.

Gli ultimi incontri ufficiali sono quelli risalenti alla stagione 2018-2019, l'ultima in cui la Roma ha giocato nella massima competizione europea prima del ritorno di quest'anno. Nella fase a gironi altro doppio scontro tutto a favore dei Galacticos: 3-0 a Madrid, decidono Isco, Mariano Diaz e Bale. Anche al ritorno, la Roma allora guidata da Di Francesco, non riuscì a contrastare la forza degli avversari: all'Olimpico finì 0-2, in gol Bale e Vasquez. I giallorossi passarono comunque la fase a gironi dietro ovviamente al Real.

Tutto per un totale di 12 incontri, che stasera diventeranno 13. Otto successi per gli spagnoli, tre per i giallorossi e un solo pareggio. Stasera la Roma proverà a tornare a vincere contro l'attuale squadra allenata da Mourinho, un missione indubbiamente complessa ma non impossibile. Nel confronto contro le squadre italiane il Real Madrid è un vero e proprio rullo compressore: 19 i successi negli ultimi 21 incroci e due sconfitte contro la Juventus (2018) e Milan (2024).