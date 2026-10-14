News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Real Madrid: tutte le info per chi sarà allo stadio. Cancelli aperti alle 18:30

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
roma udinese stadio olimpico tifosi 3
Aggiungi come fonte preferita su Google
Notte stellare allo stadio Olimpico. La Roma torna a giocare in Champions League davanti al proprio pubblico. Stasera, alle ore 21, arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. Il club giallorosso ha comunicato tutte le info utili per chi sarà allo stadio: 

Apertura cancelli

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli.
Fino al fischio d'inizio ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire da tre ore prima del fischio di inizio, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.

Biglietti e abbonamenti digitali: come accedere

Biglietti e abbonamenti sono disponibili esclusivamente in formato digitale.
Prima di arrivare allo Stadio Olimpico, verifica di avere il tuo titolo correttamente disponibile sullo smartphone:
  • Abbonamento: disponibile esclusivamente tramite l’app “Il Mio Posto”. Per chi ancora non avesse provveduto, si raccomanda di attivare l'abbonamento coppe prima di arrivare allo stadio, inserendo il PNR e la data di nascita nell'apposita funzione in home page dell'APP
  • Biglietto: disponibile tramite l’app “Il Mio Posto” oppure può essere aggiunto al Wallet del proprio smartphone iOS o Android. Per i biglietti caricati sul Wallet è inoltre possibile accedere ai tornelli utilizzando la tecnologia NFC, semplicemente avvicinando lo smartphone al lettore
Attenzione: gli screenshot di biglietti e abbonamenti non sono validi per l’accesso allo stadio. Assicurati quindi di avere il titolo correttamente disponibile sul tuo dispositivo prima di raggiungere i tornelli.
Se non puoi assistere alla partita, utilizza esclusivamente i servizi ufficiali messi a disposizione dall’AS Roma:
  • Cambio utilizzatore, ove consentito, tramite l’apposito servizio sul sito del Club, entro e non oltre le 21:00 del 14 ottobre
Non è consentita la rivendita di biglietti o abbonamenti attraverso piattaforme o canali alternativi a quelli ufficiali del Club, anche a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
Per maggiori informazioni consulta la Guida completa a biglietti e abbonamenti digitali.
(asroma.com) 
VAI AL COMUNICATO

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Gasperini

Roma-Real Madrid: i convocati di Gasperini

Tutto pronto per Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, in programma questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico. In vista dell'importante ap...

foto in the box

Il ritorno di Mourinho e i castigatori di costumi

LR24 (A. CIARDI) - Esistono i giudici dei sentimenti. Che valutano come ci si debba comportare e sentenziano di conseguenza. Si pongono su un piedistallo di materiale inesistente, impalpabile. Si appr...

mourinho trigoria 4

VIDEO - Mourinho: "Se potessi darei un abbraccio individuale a tutti i romanisti"

José Mourinho torna all'Olimpico da avversario della Roma. Stasera, alle ore 21, andrà in scena Roma-Real Madrid, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Un inc...

NOTIZIE POPOLARI
Mou

Mourinho: "I romanisti sono speciali. Devo dimenticare contro chi gioco. Stanotte non dormirò" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 18.22.21

Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

Mourinho

Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

IMG_0789

Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

mourinho gasperini testaccio

FOTO - Mourinho e Gasperini insieme nella street art: l'omaggio ai due tecnici fuori dal Roma Club Testaccio

a6d069b5-e10f-4574-b4b0-1a874a0bb078

Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi puntati sul giovane Banjaqui del Benfica

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Loading