Roma, è l'ora dei colpi. Gli ultimi primi acquisti delle estati giallorosse: tra veterani, scommesse e occasioni mancate

LAROMA24. IT (FABIO D'ASCANIO) -Il calciomercato è ufficialmente iniziato il 29 giugno. In casa Roma, per ora, non è uscito nessun big della rosa, nonostante la necessità di ottenere delle plusvalenze entro il 30 giugno. Il club capitolino non ha svenduto nessun top, rimandando al mittente delle offerte (per Pisilli e Svilar) ritenute decisamente troppo basse. Ora, però, è tempo di immergersi anche nel mercato in entrata. Dopo 7 anni i giallorossi torneranno a giocare la Champions League, il livello della rosa dovrà inevitabilmente alzarsi, soprattutto per via delle grandi e sacrosante ambizioni di Gian Piero Gasperini.

Ufficialmente la sessione estiva di calciomercato è iniziata da pochi giorni, insieme al tecnico, il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico è al lavoro per portare i primi rinforzi. Il 13 luglio la squadra si ritroverà a Trigoria, e non è un segreto che Gasperini si aspetti da subito dei nuovi innesti. Le tempistiche sono importanti, l'allenatore vorrebbe lavorare il prima possibile sul campo con i nuovi acquisti. Andando indietro nel tempo, ecco quali sono stati gli ultimi primi acquisti delle recenti estati giallorosse. Tra giovani di aspettativa che non hanno lasciato il segno, flop inaspettati, veterani e un big ceduto a cifre record.

Lo scorso anno il primo colpo è stato subito oneroso ed è arrivato nella seconda parte di luglio: Neil El Aynaoui, dopo una lunga telenovela estiva che ha visto protagonista Rios, è stato il primo regalo del club per Gian Piero Gasperini. Il marocchino è arrivato il 20 luglio, per 23 milioni di euro più due di bonus.

Nel 2024, invece, la Roma ha chiuso il 1 luglio per l'ingaggio del giovanissimo Buba Sangaré. Il classe 2007 è stato prelevato dal Levante per 1,5 milioni di euro. Un'investimento che purtroppo non ha portato i risultati sperati: il giovane terzino, infatti, non ha mai esordito in prima squadra. È stata, però, registrata una plusvalenza, con Sangaré che è stato ceduto a titolo definitivo all'Elche il mese scorso per 4,5 milioni di euro.

Nel 2023 la Roma si è mossa in anticipo. L'11 giugno è stato ufficializzato l'acquisto a parametro zero di Houssem Aouar. Il centrocampista algerino, dopo la fine della sua avventura con il Lione, è arrivato nella Capitale carico di aspettative. Il suo rendimento non è stato certamente entusiasmante. Solamente un anno dopo è stato ceduto all'Al-Ittihad e per forza di cose è arrivata una plusvalenze per le casse del club. Il classe 1998 è stato ceduto per 12 milioni di euro più bonus.

Nel 2022, pochi giorni dopo la vittoria della Conference League, la Roma cercò di aumentare l'esperienza e la caratura internazionale all'interno della rosa ingaggiando il 14 giugno, a parametro zero, Nemanja Matic. Il serbo è arrivato a Roma per il suo ottimo rapporto con José Mourinho e nella stagione vissuta nella Capitale è stato uno dei protagonisti della cavalcata che portò la squadra alla finale di Europa League. Nell'estate del 2023 è arrivato l'inaspettato addio. L'ex Chelsea e Manchester United si è trasferito al Rennes per 3 milioni di euro.

L'anno precedente arrivò un altro fedelissimo di Mourinho: il primo acquisto dell'era dello Special One, infatti, fu Rui Patricio. Il portiere portoghese passò ufficialmente alla Roma il 13 luglio 2021, per 11,5 milioni di euro dal Wolverhampton. Rui fu protagonista della storica vittoria di Tirana con un paio di interventi decisivi. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2024.

Il 2020, invece, è stato l'anno della Pandemia da Covid-19 e per tutta l'estate la Roma è scesa in campo tra Serie A e Europa League. Il 25 agosto arrivò non solo il primo acquisto per la stagione successiva, ma anche il primo colpo dell'era Friedkin, ovvero Pedro. Lo spagnolo venne ingaggiato a parametro zero e giocò solo una stagione con la maglia giallorossa, senza incidere come ci si sarebbe potuto aspettare. Al termine dell'annata passò alla Lazio.

Il 30 giugno 2019, invece, c'è stata l'operazione in sinergia con la Juventus che ha visto protagonisti Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Entrambi i club registrarono delle importanti plusvalenze. Pellegrini si trasferì alla Juve per 22 milioni di euro, mentre Spinazzola è stato acquistato dalla Roma per 29,5 milioni di euro. Visto il successivo rendimento di entrambi, l'affare fu senza dubbio per i giallorossi. Spinazzola ha indossato la maglia della Roma per 5 stagioni, ha vinto la Conference League nel 2022 e solamente a causa di diversi infortuni la sua esperienza nella Capitale ha subito diversi rallentamenti. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2024.

Nel 2018, ci fu la prima e unica campagna acquisti estiva guidata dal direttore sportivo Monchi. Una sessione di mercato che senza dubbio si può definire fallimentare. E il primo acquisto del dirigente spagnolo, è arrivato molto presto, perché il 28 maggio il club ufficializzò l'accordo con la Dinamo Zagabria per l'ingaggio, a fronte di un corrispettivo di 6 milioni di euro, di Ante Coric. Sul centrocampista croato si crearono da subito grandi aspettative, ma il classe 1997 fu una vera e propria meteora. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2023, solamente 3 le presenze in giallorosso per Coric che fu ceduto ripetutamente in prestito nel corso degli anni.

Il 28 giugno 2017 la Roma ufficializzò l'acquisto di Rick Karsdorp. Il terzino destro olandese venne acquistato dal Feyenoord per 14 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus. L'avventura del numero 2 iniziò in maniera molto sfortunata, con la rottura del legamento crociato. Dopo due stagioni con poco spazio fa ritorno in prestito al Feyenoord per una sola annata. Dal 2020 al 2024, se pure a momenti alterni, l'olandese riesce a trovare continuità con la maglia giallorossa, giocando da titolare la finale di Conference League nel 2022. Nel 2024 è stato rescisso consensualmente il suo contratto.

Infine, nell'estate del 2016 il primo acquisto della Roma fu uno dei portieri più forti della storia del club. Il 6 luglio venne ufficializzato l'acquisto di Alisson Becker per 8 milioni di euro dallo Sport Club Internacional. L'estremo difensore brasiliano, dopo aver vissuto una stagione da secondo portiere alle spalle di Szczęsny, nel 2017-2018 si prese il posto da titolare e fu protagonista di una stagione semplicemente strepitosa. Nell'estate del 2018 venne ceduto al Liverpool, per la cifra record di 62 milioni di euro di base fissa più 10 di bonus.