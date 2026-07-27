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Femminile, Jahnukainen è una nuova calciatrice della Roma: contratto fino al 2030 per l'attaccante classe 2006 (COMUNICATO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
lunedì, 27 luglio 2026 alle 20:33
Jahnukainen
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La Roma Femminile rinforza il proprio reparto avanzato.
Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante finlandese Sofia Jahnukainen, classe 2006, che si lega alla società capitolina con un contratto valido fino al 30 giugno 2030.
Cresciuta calcisticamente nel Keski Uusimaa di Tuusula, la giovane punta si è successivamente trasferita all'HPS di Helsinki, prima di consacrarsi nelle ultime due stagioni con la maglia dell'HJK, collezionando 6 reti e 10 assist complessivi. 
(asroma.com)
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