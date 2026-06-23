Il teorema di Malen: da centravanti un gol in meno di due partite. In altri ruoli segna ogni 3,3 gare

LAROMA24.IT - Uno degli argomenti più convincenti messi sul tavolo dalla Roma, e da Gasperini, per vestire Malen di giallorosso fu la possibilità di utilizzarlo come centravanti. Il desiderio dell'attaccante, come ha confessato il tecnico romanista , era quello di riappropriarsi del proprio habitat naturale. Perché a vederlo così mobile, fluttuante, senza accessori da corazziere per stazza e centimetri tipici del centravanti, molti sono caduti nella tentazione di spostarlo un po' più in là. A destra, a sinistra, un po' più indietro o al fianco di un altro attaccante più "tipico".

Il tema è tornato attuale ai Mondiali in corso, per la sostituzione all'intervallo di Koeman che ha scelto Summerville come esterno destro dopo aver passato il primo tempo con Malen al lato di Brobbey, a proposito di chi mostra i tratti più diffusi del centravanti. L'esterno del West Ham, ora finito nel mirino di squadre di prima fascia, ha avuto un impatto deflagrante sulla partita, dopo aver già segnato al debutto nella competizione, al punto da accendere il dibattito sull'efficacia di Malen . Nella prima gara, quella pareggiata 2-2 col Giappone, l'attaccante della Roma aveva iniziato al centro dell'attacco ma la scelta è stata poi rivisitata 6 giorni dopo contro la Svezia.

Eppure l'utilizzo consigliato di Malen è scritto in maniera estremamente chiara sul rapporto statistico che lo accompagna. Da punta centrale, in carriera, ha segnato 90 gol, oltre a 28 assist, in 178 partite giocate come principale terminale offensivo. Il conteggio viene abbastanza intuitivo: servono meno di due partite per vederlo esultare. Il grafico cambia decisamente aspetto se allontanato dalla zona più calda: 94 le gare giocate da esterno a destra, 90 quelle sulla sinistra, più 8 tra trequarti e ruoli di seconda punta vicino a un centravanti più canonico. In totale sono 192 partite, fuori dal suo habitat preferito, in cui ha segnato 58 gol (32 in meno rispetto a quelli da centravanti), con praticamente lo stesso fatturato di assist, 30. La media cambia drasticamente tono: 1 ogni 3,3 partite, abbastanza per sintetizzare come da punta centrale produca il 60% in più in termini realizzativi. Un centravanti, così è. Anche se non pare.

I NUMERI DI MALEN PER RUOLO:

Malen centravanti

90 gol e 28 assist in 178 partite (media: un gol ogni 1,98 partite)

Malen in altri ruoli

58 gol e 30 assist in 192 partite (media: un gol ogni 3,3 partite)

Il ruolino ruolo per ruolo:

Esterno a destra: 38 gol e 13 assist in 94 partite (1 ogni 2,47 partite)

Esterno a sinistra: 19 gol e 15 assist in 90 partite (1 ogni 4,7 partite)

Trequartista o seconda punta: 1 gol e 2 assist in 8 partite