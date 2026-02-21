VIDEO - Gasperini e il retroscena su Malen: "L'ho convinto a venire qui dicendogli che avrebbe giocato da centravanti"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'acquisto di Donyell Malen e su come ha convito l'attaccante ad accettare la proposta del club capitolino: "Credo che io lo abbia convinto a venire qui dicendogli: 'Per me giochi lì'. Spesso finiva sulla fascia, ma per me deve giocare da centravanti e lui voleva proprio questo. Questa è stata la motivazione più forte che l'ha convinto".

