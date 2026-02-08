Omaggio CALORED: gratis il purificatore dell'acqua con il cambio della caldaia

In questi mesi è fondamentale avere a disposizione nelle proprie case i migliori impianti di riscaldamento, condizionamento e acqua calda, capaci di farvi risparmiare sulla bolletta, visti gli attuali rincari energetici, e con un occhio sempre attento al rispetto dell’ambiente.

Leader nel settore da ben 25 anni, “CALORED” fornisce assistenza ai suoi clienti su tutto il territorio capitolino e si occupa di riparazioni, installazioni e sostituzioni di caldaie, condizionatori e scaldabagni. Dove si trova? In Via Val di Non, 80/82, zona Conca d’Oro.

Prima dell’installazione, i tecnici di “CALORED” effettueranno un sopralluogo gratuito e verificheranno la migliore tipologia di caldaia da impiantare.

I clienti che sostituiranno la propria caldaia a condensazione avranno in regalo un impianto per la purificazione dell’acqua da bere (microfiltrazione od osmosi inversa) . A cosa serve? Depura l’acqua di rete, eliminando batteri e sostanze indesiderate grazie a particolari filtri e rendendola addirittura meglio di quella delle bottiglie.

I tecnici sono operativi dalle 8 alle 19 per qualsiasi emergenza e per fornirvi assistenza.