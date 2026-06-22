Malen non decolla, il bomber della Roma senza gol e spunti. I dubbi di Koeman

L'Olanda vince ma Malen non convince. E Koeman, commissario tecnico degli Orange, inizia ad avere dubbi. Sostituito al 45' contro la Svezia, al suo posto è entrato Summerville, che dopo il gol all'esordio si è ripetuto.

"Summerville è un giocatore migliore in fase difensiva - ha detto Koeman - capisce che la situazione sia difficile per Malen ma il calcio di alto livello è pure questo. Prima della partita ho parlato con lui e gli ho spiegato che avrebbe giocato a destra per avere più libertà di tagliare dentro. So bene che quello non è il suo ruolo e non è il capro espiatorio".

(Corsera)