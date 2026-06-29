Calciomercato Roma, Soulè verso il rifiuto all'Arabia: il giocatore vuole decidere con calma il proprio futuro

A meno di offerte irrinunciabili, non sembra destinato a concretizzarzi il passaggio di Soulè in Arabia. Come riporta Eleonora Trotta, l'argentino è rimasto deluso dalla Roma, che di fatto lo ha messo alla porta per ragioni di bilancio. Il calciatore vuole decidere con calma il proprio futuro e valutare tutte le offerte sul piatto, soprattutto quelle di Stoccarda, Borussia Dotmund, West Ham e Aston Villa. Quasi impossibile, dunque, una cessione entro il 30 giugno.