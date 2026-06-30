Calciomercato Roma, contatto diretto con la Juventus per Svilar: per i giallorossi è una pedina fondamentale

La Juventus ha mosso i primi passi ufficiali per Mile Svilar. Dopo i rumours degli ultimi giorni, i bianconeri stanno cercando di sondare il terreno per l'estremo difensore della Roma.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà su X, nella notte la Juventus ha avuto un primo contatto con la Roma per informarsi sulle condizioni di Mile Svilar. Alla ricerca di un nuovo portiere, i bianconeri stanno sondando varie opzioni, tra cui anche l'ex Benfica. Per i giallorossi, però, il 26enne rappresenta una pedina fondamentale e bisogna vedere gli sviluppi, ma intanto c'è stato un contatto diretto tra le parti.