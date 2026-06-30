Roma femminile, è ufficiale: anche Valdezate saluta

Una vera e profonda rivoluzione dentro la Roma femminile. Anche Valdezate, in scadenza di contratto, saluta. Dopo i mancati riscatti di Csiki e Dorsin, pure la spagnola lascerà Trigoria.

La sua esperienza in giallorosso è stata caratterizzata da un infortunio al legamento crociato che di fatto gli ha fatto perdere un anno. Poi nella stagione appena andata in archivio ha giocato poco agli ordini di Rossettini. Quindi è stato quasi naturale il mancato rinnovo.

Sono attese, anche nel breve giro di posta, delle novità per quanto riguarda l'allenatore: in agenda c'è un incontro con Rossettini per capire se continuare insieme. In cima alla lista rimane Piovani, ex Inter, qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto.

(AsRoma)