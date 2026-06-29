Olanda, confronto tra Malen e Koeman in allenamento: l'attaccante verso l'esclusione contro il Marocco

Un mondiale non da ricordare fin qui per Donyell Malen, ancora a secco di reti. L'attaccante della Roma rischia ora l'esclusione per la sfida contro il Marocco dei 16esimi. Come riportano i media olandesi, inoltre, Malen e il ct Koeman avrebbero avuto un confronto durante l'allenamento a porte aperte, al termine del quale il centravanti si sarebbe isolato dal gruppo senza nascondere la propria delusione. Secondo le indiscrezioni, l’allenatore avrebbe comunicato all’attaccante la sua esclusione dall’undici titolare per il sedicesimo di finale contro il Marocco.

(vandaaginside.nl)