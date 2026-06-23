Trigoria, vertice D'Amico-Gasperini: plusvalenze entro il 30, cresce l'apprensione

La Roma accelera sul mercato in uscita: solo l'offerta dell'Atletico per Koné sul tavolo, ma il francese ha detto no. Su Soulé si muove la Bundesliga, ma il tempo stringe.

Ieri a Trigoria si è tenuto un vertice tra il direttore sportivo Tony D'Amico e il tecnico Gian Piero Gasperini. Oggi il mister dovrebbe lasciare la capitale e andare in Liguria nella sua casa ad Arenzano. Al centro del colloquio, la delicata questione delle cessioni necessarie a generare plusvalenze entro il 30 giugno, termine improrogabile imposto dalle esigenze di bilancio del club giallorosso. In casa Roma cresce la preoccupazione per una situazione che, a sette giorni dalla scadenza, non ha ancora trovato la soluzione sperata. Il club capitolino ha necessità di racimolare una cifra importante, nell'ordine dei cinquanta-sessanta milioni di euro, e i margini di manovra si restringono giorno dopo giorno.

Koné dice no all'Atletico: c'è un grande club dietro

Finora è pervenuta una sola offerta concreta e strutturata: quella dell'Atletico Madrid per Manu Koné. Il club colchonero ha presentato una proposta importante, superiore ai quaranta milioni di euro complessivi, che avrebbe soddisfatto pienamente le richieste economiche della Roma. Tuttavia, il centrocampista francese ha rifiutato il trasferimento nonostante l'ingaggio raddoppiato. Un no che, stando alle informazioni raccolte, troverebbe spiegazione nell'interesse concreto di un altro grande club europeo, con ogni probabilità Arsenal, Chelsea e i parigini del Psg. Proprio l'agente del calciatore starebbe parlando da tempo con questi club, per trovare una soluzione. Magari un'offerta intorno al 28 giugno al ribasso e una ricca commissione…

L'altro nome caldo in casa Roma è quello di Matías Soulé. Sull'argentino si registra l'interesse di club di primo piano della Bundesliga: in particolare, il Borussia Dortmund e con ogni probabilità anche il Bayer Leverkusen avrebbero messo gli occhi sull'ex Juve. Tuttavia, al momento non sono ancora arrivate offerte concrete sul tavolo della dirigenza giallorossa. Una situazione che alimenta ulteriormente l'apprensione in società, considerando che proprio Soulé è considerato il principale indiziato a generare la plusvalenza più significativa. La Roma si trova dunque a dover accelerare in modo deciso sul fronte delle uscite, con D'Amico e Gasperini chiamati a trovare soluzioni in tempi strettissimi. Il conto alla rovescia è iniziato.

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