VIDEO - Real Madrid, Endrick: "Il gol alla Roma? In panchina ho parlato con Dio"

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Nel match di ieri contro il Real Madrid, Paulo Dybala è uscito all'intervallo a causa di un problema muscolare. Arrivano già le primi indicazioni sul motivo dello stop e sono rassicuranti. Si trattere...
Tegola per Cristian Chivu. L'Inter perde il suo capitano e bomber, Lautaro Martinez, che si ferma a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante argentino, presumibilmente, t...
La Roma esce sconfitta contro il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Una partita spettacolare che ha visto al squadra giallorossa dominare per gran parte della g...
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