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VIDEO - Real Madrid, Endrick: "Il gol alla Roma? In panchina ho parlato con Dio"

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Endrick
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Nella rimonta del Real Madrid all'Olimpico, il protagonista principale tra i Blancos è stato Endrick. Mourinho ha dato spazio al brasiliano, facendo subentrare al 59' al posto di Vinicius. Una mossa che è stata ripagata. Il classe 2006, obiettivo o meglio sogno di mercato della Roma, ha realizzato il 3-3 e dato più vivacità alla squadra spagnola. Endrick, nel post partita, ha svelato come ha vissuto la partita prima di entrare in campo: "Mentre ero in panchina ho parlato con Dio. Mi sono girato e ho visto che mi stavano chiamando. Ho continuato a parlarci perché non pensavo che sarei entrato così presto. Poi sono entrato per fare ciò che amo: giocare a calcio e aiutare la mia squadra. Alla fine la cosa più importante è che il Real vinca, ed è questo che farò per tutta la vita, o almeno finché sarò in grado di farlo".
ROMA-REAL MADRIDEndrick

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