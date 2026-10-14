Soulé: "Una partita speciale, sarà bellissimo. Ce la giocheremo, questa potrebbe essere una notte magica"

Soulé, dopo la panchina di Como. L'argentino, Giocherà dall'inizio Matias, dopo la panchina di Como. L'argentino, così come Gasperini , ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche per la gente che sarà allo stadio. Sarà bellissimo, li affronteremo al massimo e speriamo di poter fare bene".

Lei e Dybala vi trovate benissimo insieme, è così? "Siamo sempre insieme, sono già tre anni che ho un legame con lui. Prima a Torino, con la Juventus, ora qui. Lo conosco tanto e ogni giorno che passa abbiamo più fiducia. Con tutti gli argentini siamo sempre insieme, giocare con Dybala è speciale per me".