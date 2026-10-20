Roma-Slovan Bratislava: scontri tra la tifoseria ospite e le forze dell'ordine (FOTO E VIDEO)

Nel corso della ripresa nel match tra Roma e Slovan Bratislava, intorno al 55', i tifosi slovacchi che hanno occupato il settore ospiti dell'Olimpico per la partita di Champions League, hanno tentato di invadere la Curva Nord in cui sono presenti i tifosi romanisti. Necessario, quindi, l'intervento delle forze dell'ordine che hanno dovuto scontrarsi con i sostenitori dello Slovan.

📍 Scontri tra la tifoseria dello Slovan e le forze dell'ordine #asroma #RomaSlovan https://t.co/ijaygXDhXh — laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2026