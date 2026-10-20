Roma-Slovan Bratislava: scontri tra la tifoseria ospite e le forze dell'ordine (FOTO E VIDEO)

📍 Scontri tra la tifoseria dello Slovan e le forze dell'ordine #asroma #RomaSlovan https://t.co/ijaygXDhXh— laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Uno stadio Olimpico colmo d'amore. Nel match casalingo contro lo Slovan Bratislava, c'è stata l'ennesima risposta del tifo giallorosso: 64380 gli spettatori presenti per il match tra la Roma e lo Slov...
Dopo un ottimo primo tempo Lorenzo Pellegrini ha lasciato il campo nel match contro lo Slovan Bratislava al 50'. Il numero 7, dopo una grande incursione in area di rigore palla al piede, ha accusato u...
Nella Roma i difensori sono anche dei goleador. Contro lo Slovan Bratislava, con il primo tempo chiuso sul 2-0, sono andati a segno Mario Hermoso e Nahuel Molina. Per la prima volta nella storia, quin...
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