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Roma-Slovan Bratislava, lunedì parla Gasperini: orario e programma della vigilia

Coppe europee
di Francesca Altobelli
Gasperini (1)
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Dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid di Josè Mourinho la Roma si prepara a tornare in campo in Champions League.
Martedì 20 ottobre alle ore 21, allo Stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno lo Slovan Bratislava con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti europei e lasciarsi alle spalle la rimonta subita nell'ultima gara.
Alla vigilia della sfida, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa lunedì alle 13:30, accompagnato da un calciatore giallorosso.

Il programma della vigilia

Dopo la conferenza, la Roma svolgerà la rifinitura alle 15:00, per preparare gli ultimi dettagli in vista della partita.
Il tecnico dello Slovan Bratislava Yaya Touré interverrà invece alle 17:15, allo Stadio Olimpico. La squadra slovacca scenderà poi in campo alle 18:00 per l'ultimo allenamento prima del match.
Per la Roma sarà una sfida importante per rilanciare il proprio percorso europeo, in una settimana segnata anche dalle assenze e dalla necessità di ritrovare risultati e continuità.

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