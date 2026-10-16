Roma-Slovan Bratislava, lunedì parla Gasperini: orario e programma della vigilia

Martedì 20 ottobre alle ore 21, allo Stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno lo Slovan Bratislava con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti europei e lasciarsi alle spalle la rimonta subita nell'ultima gara.

Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa lunedì alle 13:30, accompagnato da un calciatore giallorosso. Alla vigilia della sfida,, accompagnato da un calciatore giallorosso.

Il programma della vigilia

Dopo la conferenza, la Roma svolgerà la rifinitura alle 15:00, per preparare gli ultimi dettagli in vista della partita.

Il tecnico dello Slovan Bratislava Yaya Touré interverrà invece alle 17:15, allo Stadio Olimpico. La squadra slovacca scenderà poi in campo alle 18:00 per l'ultimo allenamento prima del match.

Per la Roma sarà una sfida importante per rilanciare il proprio percorso europeo, in una settimana segnata anche dalle assenze e dalla necessità di ritrovare risultati e continuità.