Roma-Slovan Bratislava, lunedì parla Gasperini: orario e programma della vigilia

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La Roma torna subito in campo. I giallorossi hanno l'opportunità di riscattarsi dopo il ko amaro in Champions League contro il Real Madrid. Domani sera, alle ore 20:45, arriva il Genoa di Daniele De R...
La Roma guarda al futuro e ha messo nel mirino il difensore centrale classe 2008, Gabriel Zarrella. Il calciatore, dotato di un'ottima struttura fisica essendo alto 190 centimetri, gioca nell'Under 19...
La Roma deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Genoa. Gasperini potrebbe convocare almeno un paio di giovani della Primavera per sopperire alle difficoltà numeriche, sopr...
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