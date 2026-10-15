Roma-Real Madrid: la moviola dei quotidiani. Letexier promosso: regolari i gol di Malen, niente rigore su Bellingham ed Endrick

La Roma perde 4-3 contro il Real Madrid all'Olimpico, in una partita ricca di episodi arbitrali e interventi del VAR. Sotto la lente dei quotidiani finisce la direzione del francese François Letexier, giudicata positivamente dalle testate. Regolari i due gol di Malen, con il VAR decisivo nel correggere la posizione di fuorigioco inizialmente segnalata. Giusta anche la decisione di non concedere il rigore al Real Madrid per il contatto tra Mancini e Bellingham, così come per la caduta di Endrick in area. Qualche dubbio disciplinare sulla mancata ammonizione di Cucurella per la trattenuta su Soulé . La media voto dell'arbitro è 6,25, calcolata sulle due testate che esprimono un giudizio numerico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5

Si comincia con una strattonata in area su Bellingham, innocua perché l’inglese è in evidente posizione di fuorigioco. Destro potente di Malen, Courtois non trattiene, la palla va verso la linea, l’arbitro Letexier si guarda il polso ma la GLT non si attiva perché la palla non ha superato la linea di porta. […] Mora allarga per Malen sulla sinistra ed è 2-1: la posizione dell’olandese è regolare. Valido anche il 3-1 sempre della punta giallorossa che stavolta è tenuta in gioco da Valverde. Inevitabile il giallo a Mancini per una trattenuta plateale su Mbappé. Il Real Madrid invoca un rigore: Endrick arriva a tu per tu con Gollini, ma è lui ad allungare la gamba per cercare in ogni modo il contatto prima di lasciarsi cadere. Mai rigore. Regolare il gol Espi tenuto in gioco da Molina. […] Gestione coerente e piuttosto attenta. Manca un giallo a Cucurella, però vede bene gli episodi in area.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Non una partita epica per il francese Letexier, le colpe (poche le sue) deve dividerle con i due assistenti, sui fuorigioco ci hanno capito poco o nulla. Due reti annullate che invece erano buone, a questi livelli, non sono poco. […] L’arbitro francese, considerato fra i migliori d’Europa, imposta la gara su soglia alta e così la tiene anche negli episodi cruciali in area di rigore. […] Manca uno, di giallo: Cucurella placca Soulé.

Protesta il Real che vuole il rigore su Bellingham, appena prima della rete di Malen inizialmente annullato: c’è un contatto – lieve – sul piede sinistro dell’inglese da parte di Mancini, poco per assegnare il rigore. […]

Soulé serve Malen sul filo del fuorigioco, l’olandese segna, l’assistente numero due, Rahmouni, segnala: il SAOT rimette le cose a posto, c’è Valverde che tiene tutti in gioco. Buono anche il gol di Espi: sul colpo di testa di Endrick, respinto da Gollini, Espi è tenuto in gioco da Wesley, che si è tardato ad uscire, ma pure da Molina. […] Annullato un gol a Mbappé: di poco oltre il tacco sinistro di De Roon al momento del passaggio.

IL ROMANISTA

Partita spettacolare per occasioni e gol segnati, ma anche per velocità d’azione e dinamica. Partita da calcio europeo, Roma e Real Madrid affondano colpo su colpo, correttamente e con una carica agonistica che va di fretta. Bravi il francese Letexier e la sua squadra nelle decisioni da prendere. Tanti i var-check in soccorso degli arbitri di campo.

Letexier alza la soglia tecnica, nel primo tempo degna di nota solo una trattenuta al 37’ di Cucurella su Soulé (niente cartellino giallo). Nella ripresa diversi episodi: prima del gol di Malen contrastato in area tra Bellingham e Mancini, non c’è niente. Valverde tiene in gioco Malen e il fuorigioco inizialmente segnalato viene corretto dal Var: è gol. Al 15’ Mancini non riesce a fermare Mbappé se non con una trattenuta, stavolta arriva il giallo e una timida reazione del francese. Che al 22’ è in fuorigioco quando va a rete per il 3-2. […]

Buono il gol del 3-2 di Espi che avvia la rimonta dei blancos (serve ancora il Var). A 2’ dalla fine giallo per Pellegrini per fallo su Espi e viceversa pochi istanti dopo.