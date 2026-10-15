Instagram, Ndicka: “Così vicini ad una notte speciale” (FOTO)

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Nel match di ieri contro il Real Madrid, Paulo Dybala è uscito all'intervallo a causa di un problema muscolare. Arrivano già le primi indicazioni sul motivo dello stop e sono rassicuranti. Si trattere...
Tegola per Cristian Chivu. L'Inter perde il suo capitano e bomber, Lautaro Martinez, che si ferma a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante argentino, presumibilmente, t...
Il Real Madrid passa all'Olimpico per 3-4 rimontando clamorosamente la Roma nei minuti finali della partita. Federico Valverde ha parlato del match contro i giallorossi nel post partita. Ecco le sue...
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