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Disastro Champions per le italiane: quattro ko in una giornata. Non era mai successo nella storia

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
real madrid
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La Roma si lecca le ferite dopo una serata che per 80 minuti sembrava essere da sogno e diventata nel giro di pochi istanti decisamente da incubo. Il Real Madrid dell'ex José Mourinho passa 3-4 all'Olimpico dopo una partita che gli uomini di Gasperini hanno condotto in lungo e largo. Quello dei giallorossi è stato il quarto ko su altrettante partite delle squadre italiane nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. L'Inter di Chivu cade in casa con il Club Brugge sempre per 3-4, mentre il Napoli è uscito sconfitto dal match in trasferta contro il Villarreal per 3-1. Ieri anche il Como è uscito con zero punti nella partita di Rotterdam: il Feyenoord si è imposto per 3-2. Quattro partite, zero punti e ben 14 gol subiti.
Eccezzion fatta della Roma, che s'è l'è vista contro una delle migliori d'Europa, le altre italiane hanno fallito impegni abbordabili sulla carta. Solo sconfitte per le quattro italiane nella massima competizione europea, non era mai successo nella storia. Dopo due giornate il bilancio è assolutamente negativo: Inter e Napoli ferme a 0, la Roma ha ottenuto un punto nella trasferta contro il Fenerbahce, mentre l'unica vittoria è stata quella del Como alla prima giornata contro il Lipsia.

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